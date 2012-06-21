У Сінгапурі створили інноваційні прилади для проведення дихальних тестів на коронавірусну інфекцію, повідомляє газета The Straits Times.

У повідомленні йдеться, що такі апарати під назвою TracieX вже почали працювати в тестовому режимі в національному центрі інфекційних захворювань і аеропорту Чангі, де пасажирам, які прилітають, пропонують здати тест на COVID-19 новим способом.

Як розповіли розробники, при кожному видиху викидаються летючі органічні сполуки, які утворюються через різні біохімічні реакції в клітинах людини, і пристрій може фіксувати зміни хімічного складу дихання.

Відзначається, що точність результатів у нового приладу в ході клінічних досліджень виявилася на рівні 95%, що є рівнозначним з ефективністю ПЛР-тестів. Апарат TracieX показує результат протягом двох хвилин. При цьому кожне дослідження коштує приблизно 20 доларів, що значно дешевше за вже існуючі у світі аналоги.

За даними газети, вже в червні 2021 року пристрої запустять у масове виробництво.

Раніше у Франції розробили захисну маску, що знешкоджує коронавірусну інфекцію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»