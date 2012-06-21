Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У мікрорайоні Тернівка, не території, що прилягає до скейт-парку, миколаївці висадили 100 кримських сосен. Дворічні саджанці вирощені на березі Чорного моря в Очаківському районі, а місцевий лісгосп передав їх безкоштовно ініціативній групі, яка і висадила дерева.

Ідея створення соснового бору на околиці міста належить громадським організаціям «Кінбурн» та «Успішне місто Миколаїв». До акції залучилися місцеві жителі, студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, представники Миколаївського зоопарку, екологи, небайдужі містяни.

За словами голови ГО «Кінбурн» Миколи Грубого, сосни не примхливі та мають прижитися в Миколаєві без проблем. Одна з учасниць акції Неля Єршова розповіла, що бажає, аби в Миколаєві було багато зелених насаджень, які очищують забруднене повітря, створюють неповторні ландшафти та місця для відпочинку. Активісти не лише висадили дерева, але й навели лад на прилеглій території, встановили контейнер для збирання сміття. А підручними матеріалами учасників акції забезпечили жителі сусідніх будинків, які висловили вдячність за впорядкування колись занедбаної ділянки.