На південні райони Словенії випав величезний за розміром град. У містечку Передгороддю жителі були шоковані такою погодної аномалією і кажуть, що тут нічого подібного ніколи не було.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
На південні райони Словенії випав величезний за розміром град. У містечку Передгороддю жителі були шоковані такою погодної аномалією і кажуть, що тут нічого подібного ніколи не було.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
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