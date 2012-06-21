Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Друга сесія Слов’янської міської ради, на якій депутати мали намір розглянути низку кадрових та бюджетних питань, до кінця 2020 року вже не відбудеться. Причиною цього став наступ коронавірусної інфекції безпосередньо на міськраду, де захворіли понад 60 працівників. Також від згаданої хвороби зараз потерпають ще й кілька депутатів.

З початку наступу пандемії COVID-19 у Слов’янську підтвердили понад 3700 випадків підступного захворювання (більше тільки у Маріуполі та Краматорську). Всього у Донецькій області досі зафіксували 33 тисячі 738 потерпілих, із яких 22151 вже одужали, 10909 продовжують лікування, а 678 людей, на жаль, померли.