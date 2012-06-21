Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Міський голова Слов’янська Вадим Лях звернувся з листом до Прем’єр-міністра, з допомогою якого спробує узгодити питання карантину вихідного дня. А поки у місті вирішили не вводити жодних додаткових обмежень, що відповідно до рішення Кабміну мають розпочатися в суботу 14 листопада. Міські транспорт, базари, крамниці,заклади громадського харчування працюватимуть у звичному режимі, а далі місцева комісія з надзвичайних ситуацій проаналізує наслідки такого кроку і за необхідності прийматиме інше — протилежне рішення.

«Вихідні у 100-тисячному прифронтовому Слов’янську та у містах-мільйонниках Києві чи Харкові мають суттєві розбіжності. Наші підприємці вже тривалий час і так працюють тільки для того, аби зберегти свій бізнес та робочі місця. А для мешканців передмістя вихідні дні — єдина можливість приїхати за покупками до міста чи продати тут, на базарах залишки вирощеної ними сільськогосподарської продукції», — вважає міський голова.

За минулу добу захворювання коронавірусною інфекцією офіційно підтвердили у 46 жителів міста (з початку наступу пандемії серед потерпілих всього понад 2 тисячі людей).