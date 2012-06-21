Місцеві активісти вийшли з ініціативою перейменувати одну з вулиць Слов’янська на честь сапера Олега Бойцова, який нещодавно загинув під час виконання службових обов’язків. Трагедія сталася 9 квітня, коли сапери частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Донецькій області виконували свою звичну небезпечну роботу — обстежували та очищали від вибухонебезпечних предметів ділянку території біля водогону насосної станції каналу Сіверський Донець — Донбас. Від потужного вибуху старшина служби цивільного захисту Олег Бойцов загинув на місці, а ще двоє саперів зазнали важких поранень і досі перебувають на лікуванні в госпіталі Дніпра.
Подібна пропозиція вже з’явилася на міському сайті електронних петицій. Наголошуючи на тому, що за минулі роки гібридної війни на рахунку жителя Слов’янська Олега Бойцова сотні обстежених замінованих територій і велика кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів, автори звернення пропонують вулицю з нинішньою назвою Кронштадтська, де мешкає родина загиблого, назвати його іменем. «Перейменування вулиці — лише один маленький крок для вшанування його пам’яті і величезний символ для всіх жителів міста, які прагнуть миру на рідній землі», — переконані автори ініціативи.