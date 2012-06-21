Археологи з Університету Теннессі виявили залишки самогонного апарату 1920-х років, який міг використовуватися для незаконного виробництва спиртних напоїв. Продаж алкоголю в обхід законів США контролював знаменитий гангстер Аль Капоне.

Як повідомляє Daily Mail, бочки, шлакоблоки, садовий шланг та інші артефакти були знайдені в містечку Хелл Хоул Суемп в лісовому масиві в 48 км від Чарлстона. Крім того, дослідники знайшли в цьому районі свердловину глибиною 3,6 м, металеві листи, деревне вугілля та інші предмети для нагрівання. Передбачається, що операцією з виробництва контрафакту керував бутлегер Бенджамін Вільпонто, нелегально вивозив випивку для Аль Капоне.

Під час «сухого закону» в США в Хелл Хоул Суемп знаходилося одне з найбільших кустарних виробництв спиртного. Контрабандисти доставляли його в Чикаго і вигідно продавали. Аль Капоне приїжджав в цей район на лімузині, щоб особисто перевірити роботу «підприємства». Так, в 1930 році газета Charleston Daily Mail писала, що болото виділяє «аромат міцних спиртних напоїв, який розноситься по всьому Південному Сходу».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»