Препарат від коронавірусу фармацевтичної компанії Eli Lilly лікує завдяки комбінації бамланівімабу і етесевімабу. Схожий засіб компанії Regeneron Pharmaceuticals Inc., коктейль з антитіл, давали колишньому президенту США Дональду Трампу, коли той заразився COVID-19.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало екстренний дозвіл на застосування препарату Eli Lilly. Засіб виглядає як дві окремі капсули, які потім вводять одночасно. У компанії заявили, що до середини 2021 року буде вироблено понад 1 мільйон доз ліків, повідомляє Bloomberg.

«З огляду на ризик виникнення резистентності у міру появи різних штамів вірусу, бамланівімаб і етесевімаб разом потенційно можуть забезпечити ефективність проти більш широкого спектра мутацій SARS-CoV-2, оскільки ці нові штами поширюються по всьому світу», – заявив головний науковий співробітник Eli Lilly Ден Сковронського.

Згідно з даними FDA, опублікованими на сайті відомства, препарат можна використовувати для лікування легкого і помірного протікання COVID-19 у дорослих і дітей від 12 років. Відзначається, що після введення такого коктейлю значно знизилася кількість госпіталізацій і смертей від коронавірусу. В кінці січня компанія Lilly повідомила про результати дослідження, які показали, що комбінація бамланівімабу і етесевімабу знижує ймовірність госпіталізації і смерті на 70% у пацієнтів з важкою формою коронавірусу.

Офіційні особи охорони здоров'я США, включаючи головного експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучи, також заявили, що лікування цим препаратом може бути менш ефективним проти нових штамів вірусу, які вперше з'явилися в ПАР і Бразилії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»