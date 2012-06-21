Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл схожа на казку про Попелюшку. Простолюдинка і недолугий принц закохалися одне в одного і втекли з королівства.

В американському кабельному телеканалі Lifetime недовго думаючи вирішили, що цю історію варто екранізувати. Фільм знаходиться в розробці під назвою «Гаррі і Меган: Втеча з палацу». У сюжет ляжуть події з життя герцогів Сассекських, які вони описали в інтерв'ю з Опрою Вінфрі для телеканалу CBS. Як зазначає Grazia Daily, наразі проходить кастинг на ролі не тільки пари-витікаяів, а й інших членів сім'ї.

У кінострічці покажуть Кейт Міддлтон і принца Вільяма. До речі, про них Lifetime теж знімали фільм. Як відзначають американські таблоїди, цей канал відомий тим, що знімає «солоденькі» біографічні історії. Так, стрічка про кохання Кейт і Вільяма повністю була відзнята в Лос-Анджелесі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»