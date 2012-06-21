У Сполучених Штатах кількість випадків зараження коронавірусом нового типу перевищила 10 мільйонів.
Про це свідчать підрахунки американського Університету Джонса Хопкінса, засновані на інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади.
За даними на дев'яте листопада, в США підтверджено 10 018 278 випадків інфікування коронавірусом. Померли 237 742 людини. За цими показниками країна посідає перше місце в світі. Відзначається, що в США вже чотири дні поспіль щодня реєструється понад 100 тисяч нових випадків зараження. Попередній пік припав на 30 жовтня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»