В американському штаті Оклахома народилося цуценя з незвичайною мутацією. Малятко змішаної породи бордер-коллі і австралійської вівчарки народилася 16 лютого. Щеня, яке назвали Шкіпер, має незвичайну особливість – у нього шість лап і два хвости.

Власники собаки були стурбовані незвичайним стан тварини, тому вирішили звернутися до ветеринара за ретельним обстеженням. УЗД і рентген показали, що у новонародженого крім шести лап і двох хвостів, також є дві ділянці таза, два нижніх сечових шляхи і дві репродуктивні системи.

В ході огляду ветеринари з'ясували, що проблем зі здоров'ям у цуценяти немає. І, незважаючи на фізичні відхилення, всі органи собаки в нормі. Шкіпер бадьорий, він добре себе почуває, що є справжнім дивом. У ранніх дослідженнях немає даних про те, щоб подібні цуценята народжувалися живими.

Проте фахівці вважають, що з плином часу Шкіперу знадобиться фізіотерапія, а також у нього можуть виникнути труднощі з пересуванням.

Ветеринари все ще продовжують спостерігати за цуценям. Однак з чим пов'язана така мутація у цуценяти невідомо, так як інші його вісім братів і сестер народилися нормальними. Ймовірно, дві яйцеклітини в лоні матері Шкіпера не розділилися, давши життя унікальному цуценяті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»