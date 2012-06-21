Сполучені Штати безсумнівно введуть обмеження проти компаній, зайнятих у роботах над проєктом Nord Stream 2, якщо їхня діяльність підпадатиме під критерії санкцій США.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

«Ми продовжуватимемо оцінювати діяльність, що триває в регіоні (будівництва Nord Stream 2 – ред.). Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для запровадження санкцій, то я не маю сумнівів – і у вас не повинно бути сумнівів – що нинішня адміністрація дотримуватиметься закону», – наголосив представник Держдепу.

Він також підкреслив, що прийняті в США закони, у тому числі PEESA та PEESCA, зобов’язують покарати суб’єкти господарювання, залучені в будівництві газопроводу.

«Я думаю, ви почуєте більше від нас про це», – резюмував представник зовнішньополітичного відомства США.

Як повідомлялося, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету у закордонних справах Палати представників американського Конгресу. Під час відповіді на запити конгресменів, він підтвердив можливість покарання учасників проєкту Nord Stream 2 новими санкціями США.