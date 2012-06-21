Перше місце в рейтингу зайняли електрокари компанії Tesla. Найбільше в цих машинах власники цінують задоволення від водіння

Американське видання Consumer Reports склало щорічний рейтинг автомобілів за рівнем задоволеності водіїв своєю машиною після покупки. Власникам належало оцінити свої автомобілі за п'ятьма критеріями: задоволення від водіння, комфорт, відповідність ціни, робота електроніки і місткість.

Крім цього, респондентам було необхідно відповісти на запитання, придбали б вони свій автомобіль ще раз. Всього в опитуванні прияло участь 369 тисяч водіїв.

Перше місце в рейтингу зайняла Tesla. У максимальні п'ять балів автовласники оцінили задоволення від водіння електрокарів американської компанії. Помітно нижче вони задоволені місткістю «зелених» машин (3 бали). Відповідність ціни респонденти оцінили в 2 бали.

На другому місці Lincoln. Власники цих машин повністю задоволені водінням, місткістю і комфортом цих автомобілів. А ось роботу електроніки учасники дослідження оцінили всього в три бали.

Далі йдуть Ram і Chrysler. Найнижчі оцінки ці автомобілі отримали за відповідність ціни і якості. Першу п'ятірку замикає Subaru. Японські машини не отримали максимальні п'ять балів за жодним з параметрів, в роботі електроніки респонденти і зовсім поставили один бал.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»