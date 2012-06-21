Американське видання Consumer Reports склало щорічний рейтинг автомобілів за рівнем задоволеності водіїв своєю машиною після покупки. Власникам належало оцінити свої автомобілі за п'ятьма критеріями: задоволення від водіння, комфорт, відповідність ціни, робота електроніки і місткість.
Крім цього, респондентам було необхідно відповісти на запитання, придбали б вони свій автомобіль ще раз. Всього в опитуванні прияло участь 369 тисяч водіїв.
Перше місце в рейтингу зайняла Tesla. У максимальні п'ять балів автовласники оцінили задоволення від водіння електрокарів американської компанії. Помітно нижче вони задоволені місткістю «зелених» машин (3 бали). Відповідність ціни респонденти оцінили в 2 бали.
На другому місці Lincoln. Власники цих машин повністю задоволені водінням, місткістю і комфортом цих автомобілів. А ось роботу електроніки учасники дослідження оцінили всього в три бали.
Далі йдуть Ram і Chrysler. Найнижчі оцінки ці автомобілі отримали за відповідність ціни і якості. Першу п'ятірку замикає Subaru. Японські машини не отримали максимальні п'ять балів за жодним з параметрів, в роботі електроніки респонденти і зовсім поставили один бал.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»