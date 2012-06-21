У США вирішили підтримати релігійну свободу в Україні та притягнути Росію до відповідальності за такі порушення. Відповідний законопроєкт представили у Сенаті.

Про це йдеться на сайті Гельсінкської Комісії США, передає РБК-Україна.

Законопроєкт про підтримку релігійної свободи в Україні ініціювала двопартійна група сенаторів у США. Джо Вікер і Жанн Шахін пропонують перетинати спроби російської влади обмежувати свободу віросповідання на окупованих територіях в Україні – в Криму та на Донбасі.

"Поточні репресії Кремля в Україні – це відображення потворності радянських часів, коли віруючих переслідували за їх релігійну віру. Володимиру Путіну і його довіреним особам доведеться зіткнутися з реальними наслідками своїх жорстоких спроб обмежити релігійну свободу українців, які страждають від цієї безжальної російської окупації" – заявив сенатор Вікер.

В той же час сенатор Шахін вимагав від Конгресу продемонструвати підтримку України на противагу жорстокості Путіна, "включаючи його варварський напад на мирні релігійні громади".

"Цей закон є важливим кроком на шляху до залучення Путіна до відповіді за його незаконну агресію проти українського народу і основних свобод, якими він дорожить", – зазначив Шахін.

Законопроєкт про підтримку свободи віросповідання в Україні буде дозволяти і вимагати президента США враховувати особливо серйозні порушення свободи віросповідання на українській території Криму і Донбасу. У законопроєкті підтверджується, що "політика США полягає в тому, щоб ніколи не визнавати незаконну спробу анексії Криму урядом Росії або відділення будь-якої іншої частини української території за допомогою військової сили".