Американські суди тепер зможу виносити кримінальні вироки за застосування допінгу на заходах, в яких беруть участь американські спортсмени. Відповідний законопроєкт прийнятий Сенатом США.

«Документ носить ім'я реформатора WADA Григорія Родченкова. Він встановлює покарання за шахрайські схеми з допінгом, які грабують спортсменів, громадян і бізнес, а також захищає інформаторів від помсти і надає відшкодування спортсменам, які виявилися обмануті в результаті допінгових змов», – йдеться в повідомленні антидопінгового агентства США.

Додамо, що прийнятий документ зачіпає всіх, хто будь-яким чином пов'язаний з допінгом, незалежно від того, чи знаходяться вони в юрисдикції США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»