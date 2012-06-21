У США Національна футбольна ліга запропонувала використовувати всі її стадіони, щоб прискорити процес вакцинації від коронавірусу в країні. Зараз влада використовує тільки сім стадіонів з тридцяти.
В кінці січня господар Білого дому підписав низку указів, які передбачають виділення додаткових коштів на щеплення від SARS-CoV-2. Зокрема, Байден схвалив створення регіональних центрів вакцинації. Крім того, він заявив про необхідність розширити тестування на коронавірус.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»