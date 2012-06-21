Електрокари на її основі зможуть розганятися до 96 км / год всього лише за 3 секунди

У мережі з'явилася інформація про те, що американські вчені створили нову батарею для електромобілів. Її відмінною рисою є здатність заряджатися від 0 до 100% всього лише за 10 хвилин, при цьому автомобіль на її основі може проїхати від одного заряду до 402 кілометри.

Фахівці, які розробили новинку, заявляють, що їх винахід зможе проїхати в цілому 3,2 млн км, пише Daily Mail. При цьому ще одним показником успіху акумулятора, за словами його творців, є те, що автомобіль на базі їх батареї зможе розігнатися від 0 до 96 км / год всього лише за 3 секунди. Вчені навіть порівнюють комфорт управління авто у цей момент з Порше.

Нагадаємо, що в рамках виставки CES 2021, Sony також показала свої розробки в сфері електромобілів. Так, японський ІТ-гігант продемонстрував випробування на європейських дорогах загального користування власного електрокара Vision-S.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»