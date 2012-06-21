Ведмедів у Каліфорнії і Неваді вражає невідоме неврологічне захворювання, яке робить їх доброзичливими до людей, але завдає непоправної шкоди здоров'ю. Про це повідомляє Каліфорнійський департамент дикої природи.

Перші повідомлення про хворобу з'явилися ще в 2014 році і надходять досі – за останні 12 місяців в Каліфорнії спостерігалося як мінімум чотири такі випадки. Симптоми є млявість, зниження маси тіла, тремтіння, нахил голови і дружелюбність до людей, яку фахівці порівнюють з собачою. Так, у 2019 році ведмежа підійшов до сноубордиста і влаштувалося поруч з ним, а восени 2020 року молодий ведмідь, якого люди пригостили їжею, спокійно заліз у багажник їх автомобіля.

Обстеження хворих ведмедів показало, що вони страждали від енцефаліту. Більшість з них загинули, або ж їх довелося приспати через стан здоров'я. Енцефаліт може виникати з різних причин, включаючи вірусні інфекції, але фахівцям досі не вдалося встановити причину хвороби у ведмедів. Також невідомо, чи заразне це захворювання і наскільки воно небезпечне для людини або інших тварин.

Втім, незважаючи на ці прикрі випадки, популяція чорних ведмедів досить здорова. Фахівці радять людям не вступати в контакт з ведмедями, якими б доброзичливими ті здавалися, – для тварин такі зустрічі можуть виявитися небезпечнішими, ніж для людей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»