Американська компанія Humble Motors планує випустити кросовер, який працює на сонячній енергії. Як повідомляє Insideevs, автомобіль отримав назву One і зможе перевозити чотирьох пасажирів. Основними конкурентами новинки стануть електрокари Tesla, Lucid і Rivian.

Ціна на автомобіль у базовій версії становить 109 000 доларів. Наразі американці вже почали прийом попередніх заявок на машину. Для цього необхідно внести заставу в розмірі 300 доларів. Серійне виробництво новинки стартує в 2024 році. Перші автомобілі доставлять клієнтам у 2025 голу.

Поки автомобіль існує лише в якості віртуального концепту на зображеннях компанії. Новинка отримає складний дах з сонячних панелей. Однак основним джерелом живлення для кросовера стане підзарядна від мережі акумуляторна батарея. Також машину оснастять широким капотом, незвичайною оптикою і закритими гратами радіатора. Коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,25.

Як розповіли в компанії, потужність машини складе 1020 кінських сил. Запас ходу у One – близько 800 кілометрів. Динамічні характеристики кросовера поки не називаються. Швидше за все ці показники будуть актуальними для топових версій автомобіля.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»