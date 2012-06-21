В кінці грудня вчені почали шукати «британський» штам коронавірусу в США, але разом з ним зафіксували новий варіант. Про це пише газета The New York Times.

Нову мутацію коронавірусу виявили в штаті Каліфорнія. Ймовірно, вона з'явилася саме в цьому регіоні, вважають фахівці.

Штам, який отримав назву CAL.20C, міг виникнути ще в липні, проте активно почав поширюватися тільки в листопаді. Вчені знайшли нову мутацію коронавірусу в більше ніж половині зразків, узятих лабораторією в Лос-Анджелесі 13 січня.

«У нас була своя проблема, яка не перейшла з Європи. Новий штам дійсно з'явився тут, і у нього була можливість почати з'являтися і поширюватися в період різдвяних і новорічних свят», – заявила дослідник з місцевого медичного центру Cedars-Sinai Жасмин Пламмер.

Відзначається, що поки немає інформації про те, що виявлений штам небезпечніший за інші. Крім того, невідомо, як швидшко він передається.

Нагадаємо, що «британський» штам COVID-19 виявили в 60 державах. Крім того, «південноафриканську» мутацію 501Y.V2 виявили у трьох країнах, загальна кількість досягла 23 держав. Обидва ці різновиди вважаються більш заразними в порівнянні з раніше відомими штамами коронавірусу, заявили в ВООЗ.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»