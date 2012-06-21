У Сполучених Штатах вперше з початку пандемії кількість пацієнтів, госпіталізованих з ускладненнями, викликаними коронавірусом, перевищила 100 тисяч. Про це повідомила газета The New York Times.

За її даними, до вечора середи лікування в лікарнях проходили 100 226 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них майже 20 тисяч перебувають у відділеннях реанімації. New York Times зазначає, що навесні і влітку одночасно в американських лікарнях перебували не більше 60 тисяч хворих.

У США також добова кількість смертельних випадків від коронавірусу наблизилося до пікових показників. Так, за відомостями Університету Джонса Хопкінса, першого грудня померли 2 597 осіб. Раніше рекордний показник був зафіксований 15 квітня – 2 607 летальних випадків.

З початку пандемії в США зареєстровано майже 14 мільйонів випадків зараження, померли понад 273,1 тисячі осіб. За двома цими показниками країна посідає перше місце в світі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»