У США народилася дівчинка з заплідненого ембріона, який перебував у стані заморожування 27 років – це новий світовий рекорд!

При екстракорпоральному заплідненні часто утворюється більше ембріонів, ніж необхідно – це пов'язано з тим, що після гормональної стимуляції у матері забирають максимально можливу кількість яйцеклітин на випадок, якщо виникнуть проблеми із заплідненням або ембріони виявляться нежиттєздатними. Тому в ході ЕКО в матку переносять один ембріон, а ще кілька залишають «про запас».

Втім, часом жінці швидко вдається завагітніти і ембріони залишаються незатребуваними. Їх можна заморозити – щоб, наприклад, через кілька років не проходити повний цикл екстракорпорального запліднення, а підсадити вже «готовий» зародок. Однак скільки такі ембріони можуть чекати своїх нових батьків і який у них «термін придатності», досі залишається загадкою.

Вважається, що сучасна технологія заморозки дозволяє зберігати їх необмежений час, але доказів цієї гіпотези немає. У 2017 році в США на світ з'явилася дівчинка з ембріона, який знаходився в рідкому азоті 24 року – досі це було рекордом, проте тепер та ж сімейна пара прийняла рішення удочерити ще один ембріон, сестри першої дівчинки. Друга дочка успішно народилася у них в кінці в жовтні.

Хоча обидва ембріона були створені одночасно, друга дівчинка на три роки молодша за першу: термін її життя в заморожуванні склав 27 років і це новий світовий рекорд. До того ж вийшло, що обидві дівчинки, якщо рахувати з моменту їх зачаття, майже ровесники своєї матері – їй зараз 29 років. Таким чином, підтверджений термін успішного зберігання людських ембріонів в черговий раз збільшився.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

