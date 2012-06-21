Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала у Флориді зі 60 супутниками на борту, розробленими американською компанією SpaceX системи глобального доступу до інтернету Starlink, передає портал Space.com.

Запуск ракети був здійснений з космодрому на мисі Канаверал.

Це 16-а за рахунком партія супутників Starlink, що виводиться на орбіту, і сьомий політ для першого ступеня Falcon 9, яка, за даними видання, незабаром після запуску здійснила посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Нагадаємо, в перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 30 тисяч супутників. Компанія заявила, що до 2021 року інтернет-покриттям буде охоплена вся Земля. Вартість проєкту оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»