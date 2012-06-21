У пустелі американського штату Юта виявили монолітний металевий стовп вищий за людський ріст. Його серед червоних скель помітили співробітники департаменту громадської безпеки штату.

Команда звернула увагу на загадковий стовп, коли підраховувала сніжних баранів, повідомляється на сайті департаменту.

Пілот вертольота Брет Хатчингс повідомив в інтерв'ю місцевому телеканалу KSLTV, що висота стовпа становить майже 10-12 футів (трохи більше трьох метрів). За словами чоловіка, об'єкт виглядає так, як ніби його спеціально хтось встановив у пустелі. Пілот припустив, що це міг зробити якийсь художник або фанат фільму «2001 рік: Космічна Одіссея» Стенлі Кубрика. У картині схожі стовпи, тільки чорного кольору, розставляють космічні прибульці. Пілот зізнався, що це найдивніша річ, яку він бачив за роки польотів.

Користувачі Мережі теж висловили свої припущення про походження об'єкта. Хтось припустив, що це «портал у космос», інші вважають, що це декорація, що залишилася зі зйомок фільму.

Де саме знаходиться стовп? Місцезнаходження стовпа не розголошують. У департаменті громадської безпеки штату Юта відзначають, що обеліск знаходиться в дуже віддаленому районі. У разі, якщо туристи спробують туди потрапити, є ймовірність, що вони загубляться і їм знадобитися допомога рятувальників.

«Ми просимо всіх, хто знає місцезнаходження моноліту, не намагатися відвідати його через погані дорожні умови», – попросили у відомстві. У бюро з управління земельними ресурсами Юти також відзначили, що установка арт-об'єктів на землях громадського користування без дозволу влади є незаконною.

Влада штату поки не вирішили, що робитимуть із загадковим обеліском і чи потрібно подальше розслідування.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»