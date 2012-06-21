Керівники Facebook, Google і Twitter зіткнулися з різкою критикою з боку членів Конгресу США, які визнали недостатніми зусилля компаній щодо боротьби з дезінформацією і ненависницького контентом на своїх платформах. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані, отримані в ході виступу Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), Сундара Пічаї (Sundar Pichai) і Джека Дорсі (Jack Dorsey) перед конгресменами.

Зокрема, було висловлено думку про те, що технологічні гіганти не належним чином прикладали зусиль для боротьби з дезінформацією з приводу фальсифікації останніх президентських виборів і кампанії з вакцинації населення від коронавірусноїінфекції. Член Палати представників і голова підкомітету Палати представників з комунікацій і технологій Майк Дойл (Mike Doyle) в ході виступу заявив про те, що його співробітники легко знаходили антивакцинний контент у соціальних мережах Facebook, Instagram і Twitter, а також на платформі YouTube.

«Ви можете видалити цей контент. Ви можете скоротити кількість його переглядів. Ви можете це виправити, але ви вважаєте за краще не робити цього. У вас є необхідні кошти, але раз по раз ви вибираєте залучення користувачів і прибуток, а не здоров'я і їх безпеку», – заявив Дойл під час виступу в Конгресі.

Ще конгресмени зазначили, що компанії хоч і прикладали зусилля для боротьби з дезінформацією про фальсифікації президентських виборів, їх виявилося недостатньо, щоб утримати прихильників Дональда Трампа (Donald Trump) від штурму Капітолію на початку цього року. Facebook і Google відмовилися визнавати відповідальність за поширення дезінформації, що призвела до заворушень і штурму Капітолію, тоді як Twitter визнала частину відповідальності за це.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»