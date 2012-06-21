Сучасний Амман розпочали інтенствно будуватив кінці XIX століття, хоча перше поселення на цьому місці засновано ще 9000 років тому. Місто неодноразово руйнувалося і перебудовувалося.

У III столітті до н.е. місто захопив Птолемей II. Він назвав його Філадельфією. Під тим же ім'ям містом володіли і римляни, які побудували там театр і багато інших споруд. Чергову знахідку римського періоду випадково зробили будівельники в центрі Аммана, передає The National.

Будівельники прокладали новий каналізаційний колектор в центрі столиці Йорданії і виявили під землею руїни древньої громадської лазні. Її побудували між II і III століттями до н.е., вважають вчені. Вони також знайшли позбавлену голови статую –можливо це було зображення представника римської знаті.

Азім Асфур, який відповідає за Амман в Департаменті старожитностей королівства Йорданія, пояснив, що спеціальному комітету належить виробити варіанти рішень про те, що робити з цією знахідкою. Вона знаходиться в центрі міста, поруч з житловими та діловими будівлями. Формально долю давньоримських лазень повинен вирішити муніципалітет Аммана. Вони можуть дозволити прокладати колектор, знищивши руїни. У департаменті хотіли б зберегти римські лазні в столиці країни, оскільки це «важливий компонент архітектури римських часів».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»