Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київради.
Парк відпочинку з’явиться на проспекті Романа Шухевича у Деснянському районі. Площа земельної ділянки становить майже 17 гектарів. Також нові сквери облаштують за адресами:
♦на вул. Петра Вершигори навпроти будинку 5 у Дніпровському районі;
♦ на вул. Ревуцького, 13-б у Дарницькому районі;
♦ на вул. Дегтярній, 2-4 у Подільському районі;
♦ на вул. Академіка Курчатова, 3-б у Деснянському районі;
♦ на вул. Академіка Курчатова, 11 у Деснянському районі;
♦ на просп. Лісовий, 22 у Деснянському районі;
♦ на вул. Олександра Архипенка, 3, 3-а, 5 в Оболонському районі;
♦ на просп. Петра Григоренка, 43 у Дарницькому районі;
♦ на просп. Перемоги, 9-б у Шевченківському районі.
За ділянками доглядатиме КО «Київзеленбуд».