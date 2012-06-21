Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доволі незвичний фестиваль відбудеться в Сумах наприкінці червня. Він матиме назву «47 макаронин» і буде присвячений популяризації італійської культури, їжі, напоїв, сирів, моди, музики.
Місцем заходу обрано один із студентських скверів, де організатори обіцяють максимально відтворити колорит і особливості класичної вузенької вулички італійського містечка.
Тут розташуються італійська піццерія (Pizzerie), ресторани пасти, спагеті морозива (Gelaterie), магазин моди (Negozio), кафетерії, в меню яких класична італійська Caffè macchiato, круасани, солодощі (Pasticcerie).
Запланований також Венеціанський карнавал.