Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



На базі Сумського державного університету розпочав роботу сучасний медичний центр наукових досліджень SUMEYA, який став результатом співпраці українського вишу, зокрема, Медичного інституту із колегами з біологічного факультету шведського університету Умео. Свого часу між цими навчальними закладами укладено відповідну угоду, в межах якої налагоджена тісна різнопланова співпраця. Про це повідомило на своєму сайті Міністерство освіти України.

Облаштування центру взяла на себе шведська сторона, вклавши більш як 2,5 мільйона гривень на придбання новітнього високотехнологічного мікроскопічного та гістотехнічного обладнання. Завдяки цьому в Сумах проводитимуть наукові дослідження організмів на предмет вироблення захисних антитіл після того, як будуть введені чужорідні антигени.

Подібний підрозділ у складі українського вишу — нове слово у вітчизняній та європейській медицині. Адже анонсований напрямок медичних досліджень надзвичайно перспективний, що в майбутньому може ознаменувати якісно нову сторінку в системі охорони здоров’я.