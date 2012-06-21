Вони популяризуватимуть туристичні принади міста в режимі онлайн

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Агенція промоції «Суми» за фінансової підтримки міста підготували першу групу з 12-ти городян, які популяризуватимуть туристичні принади обласного центру в онлайн-режимі.

Перед навчанням кожен із претендентів підготував свій ексклюзивний екскурсійно-туристичний продукт, що стосується різних тематичних сфер і напрямків, цікавих як жителям міста, так і його гостям.

Зокрема, серед розробок – про діяльність міських театрів, роль жінок в історії Сум кінця 19-го – початку 20-го століть, знакові архітектурні споруди, центральну вулицю Соборну, четверту школу, яка свого часу була реальним училищем, госпіталем, а зараз її готують до реставрації.

Є окремий орнітологічний маршрут з елементами флори – у місті розмаїття птахів та рослин, які можна на згадку сфотографувати.

Окремі розробки вже «працюють» в інтернет-мережі, викликаючи інтерес серед городян та прихильників туризму.