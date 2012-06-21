У департаменті соціального захисту населення Сумської міськради відбулося засідання конкурсних комісій, на якому визначено переможців та обсяги фінансування відповідних проєктів, поданих міськими громадськими організаціями та інститутами громадянського суспільства.
Упродовж цього року буде реалізовано п’ять проєктів, спрямованих на патріотичне виховання молоді, підтримку і реабілітацію учасників АТО, їхню соціалізацію. Для цього в бюджеті передбачено близько пів мільйона гривень. Окремим рядком прописано допомогу на послуги денного догляду та соціальної реабілітації на базі ГО «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та фізичної недостатності «Феліцитас».