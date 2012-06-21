Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах п'ятнадцять випускників віком від 12 до 68 років одержали сертифікати про опанування освітньої 60-годинної програми «Громадянська відеожурналістика».
У якості дипломної роботи кожен із них представив глядачам свою кіноспробу – відеоролик тривалістю 5-7 хвилин.
Як зазначив кінорежисер, сценарист, наставник кіношних дарувань Валерій Балаян, мета освітнього проекту – підтримати творчість аматорів відеожурналістики, зробити свій внесок у її розвиток, надати можливість глядачеві вибирати на власний розсуд джерело інформації.
У своїх роботах випускники порушували особливо гострі соціальні, політичні, екологічні та інші теми.
Зокрема, один з роликів був присвячений життю і подвигу наймолодшого кіборга Героя України сумчанина Сергія Табали, який загинув під час захисту Донецького аеропорту.