Сумщина продовжує ініціювати і втілювати ті чи інші книжкові проєкти, завдяки яким численні шанувальники друкованого слова мають змогу долучитися до літературних новинок, залишатися активними читачами.

Ось і днями в обласному центрі відбулася низка подій, які привернули увагу широкого читацького загалу.

Зокрема, щойно у Фейсбук створено новий онлайн-майданчик #читати модно, про що повідомила Любов Карпенко — директор Департаменту культури, інформаційної політики і туризму Сумської ОДА.

Означений хештег стане своєрідним паролем для читачів: під ним концентруватиметься широка інформація про книжкові новинки слобожанського краю, презентації, виставки, друкуватимуться твори як відомих авторів, так і початківців, словом, це буде справжній майданчик для тих, хто хоче і любить читати.

У межах презентації цього інформаційно-просвітницького починання представлено четверту книгу із проєкту «Сумщина. Велика спадщина» — «Проза. До ХХ століття».

Відповідальний за випуск співупорядник видання письменник Олександр Вертіль, який є власним кореспондентом газети «Урядовий кур’єр» у Сумській області, розповів, що це перша книга майбутнього прозового двотомника, або 4-та із проєкту, що стартував позаторік за фінансової підтримки обласної влади.

Під однією обкладинкою зібрані прозові твори 32 письменників, чиї життя тісно пов’язані із сумським краєм у часовому вимірі від ХVII до ХХ століття, починаючи від Літопису Самовидця і закінчуючи Борисом Антоненком-Давидовичем, Олександром Довженком, Миколою Хвильовим та іншими.

Книга, видана накладом 800 примірників на високому поліграфічному рівні, поповнить головним чином бібліотеки і навчальні заклади Сумщини.

Готовий до друку другий том прози, який відкривається творчістю Івана Багряного. Поряд із визнаними майстрами слова будуть надруковані твори сучасних прозаїків — переважно членів Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, а також земляків, які мешкають у різних куточках країни.

Раніше у межах проєкту «Сумщина. Велика спадщина» вийшли книги про художників, поетів та краєзнавців, символами яких стали Давид Бурлюк, Олександр Олесь та Пантелеймон Куліш.

Світлана АНТОНОВА,

для «Урядового кур’єра»