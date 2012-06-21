Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Родина Алли та Сергія Конєвих стала п’ятою в Сумах, яка вирішила заснувати дитячий будинок сімейного типу. Про це повідомив сайт Сумської ОДА, наголосивши, що ще шість років тому подружжя створило прийомну сім’ю, в якій спочатку виховувалася одна рідна та дві позбавлених батьківського піклування дитини. З часом батьки взяли на виховання ще чотирьох дітлахів і сьогодні їх загалом семеро.

У минулорічному листопаді родина Конєвих придбали новий просторий житловий будинок за більш як 3,3 мільйона гривень, розрахований на десятьох хлопчиків і дівчаток. Кошти виділено з державного (понад 2,6 мільйона гривень) та бюджету Сумської громади. Тож новорічно-різдвяні свята все сімейство відзначає у новому помешканні.

За словами Алли та Сергія, нинішнього року вони планують взяти на виховання ще трьох дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Таким чином їхній ДБСТ буде повністю укомплектований.

Заступник голови Сумської ОДА Віталій Максименко, який разом із очільником обласної служби у справах дітей Юрієм Каліновським цими днями відвідав родину Конєвих, підкреслив, що підтримка і розвиток сімейних форм виховання завжди у пріоритеті обласної влади. Оскільки кількість інтернатних закладів скорочується, то акцент робиться на влаштування дітей-сиріт до сімей, де батьки готові поділитися з ними своїм теплом і любов’ю.

Що стосується Конєвих, то Алла і Сергій проявили себе як турботливі тато і мама, які дбають про кожного свого вихованця, виховують малечу у дусі любові, взаємоповаги, доброти.