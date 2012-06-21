Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Новорічні святкові дні у Сумах могли затьмаритися трагедією, якби не оперативні і кваліфіковані дії місцевих рятувальників.
Позавчора, у суботу вранці, 41-річний городянин вирішив скоротити дорогу і обрав для цього річку Псел. Але не подумав, що таким чином можна вкоротити насамперед життя: температура повітря поступово підвищувалася і лід не витримав чоловіка.
Неподалік якраз перебував 74-річний пенсіонер, який, незважаючи на поважний вік, кинувся на допомогу. Однак за якісь кілька секунд сам опинився у воді.
На щастя, це побачили перехожі, адже обоє провалилися в центрі міста, неподалік одного з найбільших торговельних комплексів, де завжди людно. Вони викликали рятувальників місцевої служби з надзвичайних ситуацій.
Бригада прибула блискавично і за допомогою рятівного круга взялася до справи. Спочатку на берег доставили пенсіонера, а потім і самого потерпілого.
Першого відразу ж відвезли додому зігріватися, а чоловіка, який створив таку надзвичайну ситуацію, госпіталізували через надмірне охолодження.
Мораль і висновки, зроблені рятувальниками, очевидні: не варто випробовувати долю на крихкій крижині. А ось вчинок пенсіонера гідний поваги.