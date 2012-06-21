Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Цікаву і корисну прем’єру підготував колектив Сумського театру для дітей та юнацтва. Незабаром у режимі онлайн у етері вийде повчальна інтермедія-казка під назвою «Головне — бути здоровим», назва якої говорить сама про себе.

За словами Тетяни Свелеби, яка очолює літературно-драматургічну частину театру, ця робота розрахована на дошкільнят та учнів молодших класів. У виставі йдеться про основні засади безпечної поведінки в умовах карантину.

Казку створено за ініціативи департаменту культури, інформаційної політики та туризму Сумської ОДА, зокрема, її директора Любові Карпенко, а в основу в доступній ігровій формі покладено як офіційні нормативні розпорядження та наукові дані, так і поради лікаря двом зайченятам — головним персонажам вистави.

Як повідомляє сайт Сумської ОДА, враховуючи вік глядачів, інтермедія триває лише 12 хвилин і не дасть занудьгувати малечі. Втім, науково-пізнавальну казку залюбки переглянуть і дорослі, адже і їм не будуть зайвими цінні поради та додаткові знання, що вбережуть усіх від захворювання.