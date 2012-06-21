Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Сумщині став традиційним конкурс імені видатного земляка народного художника академіка Михайла Лисенка, у якому свої таланти демонструють юні скульптори. Ось і нещодавно таке творче змагання відбулося всьоме і проходило впродовж 5-ти днів у режимі онлайн на базі Сумської дитячої художньої школи імені Михайла Лисенка.

Як повідомив її директор Олексій Кузьменко, у конкурсі взяли участь 73 юних таланти, що більш як удвічі перевищило минулорічну кількість. До того ж значно розширилася географія — окрім Сумщини, долучилися представники Харкова, Полтави, Луцька, Херсону та низки інших обласних центрів.

Цьогорічна тематика — історія та легенди України — викликала жваве зацікавлення серед учнів. Вони запропонували на розсуд журі розмаїті і цікаві роботи, гідні високих нагород.

Переможці в різних вікових групах та їхні вчителі відзначені дипломами, подяками та подарунками, а на володарів Гран-Прі та «золота» чекала особлива відзнака від онуки видатного митця кандидата мистецтвознавства заслуженого діяча мистецтв Людмили Лисенко — пам’ятна медаль «Скульптор Михайло Лисенко», яку спеціально виготовив один із учнів митця Борис Ульянов.

Таким чином юні скульптори одержали не тільки задоволення від власної творчості, а й нагороди та визнання іменитих митців.