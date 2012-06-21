Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У межах проєкту «Світло різдвяної зірки» у Сумах відкрилася тематична виставка, присвячена святу дорослих та малечі. На ній представлені 50 робіт юних майстрів обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Палацу дітей та юнацтва, вихованців дитячих художніх шкіл Сум та Охтирки. Всього ж комісія розглянула 120 робіт, що претендували стати виставковими експонатами.

Юні таланти запропонували різнопланові твори — живопис, графіка, витинанки тощо. Всі вони об’єднані темою різдвяної зірки, але виконані ексклюзивно, із властивим творчим почерком кожного учасника.

Як наголосила начальник відділу культури Сумської міської ради Наталія Цибульська, задум організувати такий духовний мистецький проєкт з’явився ще торік, а реалізували його наприкінці 2020-го. Мета — представити не тільки роботи талановитої юні, а й розкрити внутрішнє бачення молодого покоління майстрів головного символу Різдва, його мистецьке «прочитання», вміння виокремлювати головне і концентрувати в тих чи тих проявах.

Виставка працюватиме до 20 січня наступного року і з нею зможуть ознайомитися всі бажаючі земляки та гості Сум.