Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах група громадських активістів та небайдужих містян узялися за відновлення «зеленого театру», що в міському парку культури і відпочинку ім. І. Кожедуба.
За словами однієї з них Олександри Родіної, цей колись популярний заклад може знову стати цікавою і знаковою візиткою міста над Пслом. Але для цього потрібні насамперед кошти, які вирішили зібрати під час відкриття літнього сезону.
Благодійні внески відвідувачів у першу чергу використають на ремонт і фарбування лавок, стін, упорядкування території тощо.
Щоб відвідувачі не нудьгували, їм створили належні умови для відпочинку: працювали фуд-корти, фото- і зона для дітей, майстер-класи, виступали струнний квартет, хіп-хоп колективи, а в ході вечірки учасників розважали провідні ді-джеї міста.
Разом з тим активісти розраховують на увагу і підтримку місцевої влади, адже городяни старшого віку добре пам’ятають часи, коли «зелений театр» приймав іменитих співаків, артистів, а жителі могли відвідати їхні концерти.
Тобто, це підрозділ, який може і повинен «працювати» на благо всієї міської громади.