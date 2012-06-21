Під новорічну ялинку численні шанувальники мистецтва отримали давно очікуваний подарунок — книгу-альбом про художника, поета, етнографа, засновника Сумського обласного художнього музею Никанора Онацького (1875—1937). Це чи не перше велике видання, присвячене видатному землякові, чий внесок у розвиток українського мистецтва особливо вагомий. Про це повідомила директор музею Надія Юрченко, наголосивши, що постать Никанора Онацького надзвичайно багатогранна і багатовимірна. Репресований 1937-го, він назавжди залишився одним із яскравих представників розстріляного відродження.

Під обкладинкою зібрано значну частину творчої спадщини митця: картини, поезії, прозові нотатки тощо. Вступне слово — українською та англійською мовами. Книгу-альбом видрукувано в одному із сумських видавництв у межах обласної програми підтримки місцевого книговидання.