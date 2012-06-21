До кінця нинішнього року в Сумській області на базі Роменського вищого професійного училища запрацює перший центр військово-патріотичного виховання, де вже розпочалися відповідні роботи.
Про це повідомив заступник голови Сумської ОДА Микола Подопригора, наголосивши, що всього їх буде шість і діятимуть вони на базі ВПУ. На облаштування нових підрозділів в обласному бюджеті передбачено 8 мільйонів гривень.
Майбутні центри стануть осередками військово-патріотичного виховання не лише молоді, а й дорослого населення, матимуть пневматичні та лазерні тири, низку гуртків, спортивні і тренувальні зали тощо.
Окрім Роменського закладу, передбачено створити такі центри на базі Конотопського аграрного ліцею, Хотінського, Недригайлівського, Глухівського і Шосткинського училищ.