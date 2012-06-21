Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У Сватовому ліквідовують наслідки буревію, який вирував тут 16 червня, й підраховують розміри збитків. За даними районного відділу державної служби з надзвичайних ситуацій негодою були частково пошкоджені дахи 17 багатоповерхівок, місцями порушені електроопори та дерева. Щонайбільше постраждала загальноосвітня школа №8. Тут зірвало дах на площі півтори тисячі квадратних метрів– це 50% від загальної площі.
«Осколками даху також пошкоджені вікна. Оцінити збиток наразі ще не можу – то справа фахівців, – говорить директор школи Тетяна Королько. – Але все одно випускний вечір у нас відбудеться!».
За словами директора обласного департаменту освіти і науки Юрія Стецюка, зараз представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій поставлено завдання допомогти ліквідувати наслідки, зафіксувати пошкодження та скласти акти обстежень пошкоджених об'єктів.
До слова, школа № 8 у Сватовому вже вдруге протягом останніх п’яти років виявилася серед постраждалих – під час вибуху на військових складах, будівля навчального закладу також зазнала руйнувань. Але директор обласного департаменту освіти і науки висловив упевненість, що «до початку навчального року школа буде відремонтована».
Щоправда, для цього знадобиться допомога обласного бюджету.
За словами заступниці очільника Сватівської РДА Ганни Лемешко, «розмір необхідних коштів може сягати декількох мільйонів гривень. Таких коштів, на жаль, в районному бюджеті немає, тому ми плануємо звертатися до Луганської обласної державної адміністрації з проханням про допомогу».