Кількість виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією в світі перевищило 95 млн. Такі дані наводить американський Університет Джонса Хопкінса в понеділок, 18 січня.
За його інформацією, з початку пандемії коронавірусом заразилися 95 003 533 особи, при цьому було зареєстровано 2 029 938 смертей.
Найбільше виявлених випадків інфікування (23 928 643) припадає на США, далі йдуть Індія (10 557 985) і Бразилія (8 488 099).
Станом на 17 січня кількість людей, які захворіли коронавірусом COVID-19 від початку пандемії в Україні, – 1 160 682 (+5 990 за попередню добу):
Київ – 122 696 (+793)
Одеська область – 78 407 (+330)
Харківська область – 74 750 (+315)
Львівська область – 67 373 (+315)
Київська область – 66 098 (+362)
Дніпропетровська область – 64 337 (+309)
Запорізька область – 61 777 (+332)
Івано-Франківська область – 45 250 (+153)
Сумська область – 44 300 (+224)
Рівненська область – 44 088 (+145)
Черкаська область – 43 802 (+307)
Чернівецька область – 42 843 (+195)
Житомирська область – 42 609 (+155)
Хмельницька область – 42 394 (+168)
Донецька область – 41 726 (+234)
Полтавська область – 41 097 (+299)
Миколаївська область – 36 455 (+328)
Тернопільська область – 36 104 (+107)
Волинська область – 35 265 (+178)
Чернігівська область – 32 508 (+198)
Закарпатська область – 29 772 (+141)
Вінницька область – 24 898 (+176)
Херсонська область – 19 723 (+90)
Луганська область – 13 039 (+101)
Кіровоградська область – 9 371 (+35)
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»