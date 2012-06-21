Американські вчені потішили всіх діабетиків планети – нарешті з'явився інсулін у вигляді таблеток. У всьому світі близько 340 мільйонів хворих на діабет. П'ятдесяти відсоткам потрібні щоденні ін'єкції інсуліну. За даними досліджень, просто пити препарат не вийде – речовина дуже повільно потрапляє в систему кровообігу, отже, знижується ефективність. Крім того, інсулін є сильним гормоном, і передозування може призвести до летального наслідуку.
Таблетований інсулін завжди був мрією діабетиків, але з'явився недавно. Вчені винайшли нову форму, яка зберігає корисні властивості навіть під впливом шлункового соку. У пігулках міститься необхідна дозування ліків, тому негативні наслідки виключені.
Таблетки покриті інноваційної оболонкою, яка отримала назву «іонної». Це унікальна субстанція, що складається з солей і за властивостями нагадує рідину. Капсула адаптується до рівня кислотності шлунка, а в кишечнику руйнується, звільняючи інсулін.
Першими піддослідними стали тварини, але скоро таблетки з'являться в звичайних аптеках. На думку лікарів, новий препарат значно поліпшить якість життя діабетиків. Не потрібні будуть уколи, шприц-ручки, спеціальні умови для введення ліків. Тепер приймати препарат стане значно простіше.