Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищило позначку у 85 мільйонів осіб (85 059 632). Такі дані оприлюднили фахівців Університету Джонса Хопкінса.

Найбільше випадків зараження підтверджено в США, де позитивний тест на вірус SARS-CoV-2 отримали 20 мільйонів 577 тисяч 177 осіб. На другому місці Індія з 10 мільйонами 323 тисячами 965 виявленими випадками захворювання. На третьому Бразилія. У цій країні заразилися 7 мільйонів 716 тисяч 405 громадян, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

За останніми даними Університету, від коронавирусної інфекції у світі померло понад 1,8 мільйона осіб і майже 48 мільйонів хворих видужали.

З початку пандемії в Україні коронавірусною інфекцією заразилося 1,1 мільйона українців, 776 тисяч одужало, понад 19 тисяч померло.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»