Стало відомо, що деякі країни почали вводити цифрові паспорти вакцинації. Зокрема, запровадити такі електронні сертифікати має намір Японія, а в Нью-Йорку вже з'явилися добровільні паспорти вакцинації.

В Японії спеціальний сертифікат, що підтверджує вакцинацію, буде доступний у мобільному додатку. Його можна буде пред'являти при посадці в літак або реєстрації в готелі. Тобто введення цифрових паспортів вакцинації має полегшити відновлення міжнародного сполучення.

У Нью-Йорку запустили безкоштовну платформу Excelsior Pass. Вона допомагає американцям підтвердити наявність негативного тесту на коронавірус або наявність антитіл. Нью-йоркці зможуть використовувати Excelsior Pass для доступу на різні громадські заходи.

Європейська комісія також затвердила проєкт цифрового сертифікату про вакцинацію від COVID-19. Його впровадять влітку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

