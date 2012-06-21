Кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі в п'ятницю перевищила 65 мільйонів осіб, такі дані наводить американський Університет Джонса Хопкінса, який базується на аналізі даних міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади.

За його інформацією, в світі з початку пандемії захворіло 65 016 336 осіб, померли 1 502 728 осіб, одужало 41 705 009 інфікованих. На першому місці за кількістю підтверджених випадків коронавірусу знаходяться США + 14 086 016 хворих, 275 550 померлих та 5 322 128 вилікувалися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»