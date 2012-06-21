Понад мільярд доз вакцин від коронавірусу вже введено по всьому світу. Про це з посиланням на власні підрахунки на основі офіційних даних влади повідомило Agence France-Presse.

За інформацією агенства, кількість введених доз вакцин на 19:45 за київським часом 24 квітня становить 1 002 938 540. Вони були використані в 207 країнах і територіях, які почали кампанії з вакцинації.

З початку пандемії коронавірусною інфекцією в світі заразилося вже понад 146 мільйонів чоловік – 146 091 986. Дані публікують фахівці Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику захворюваності.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

