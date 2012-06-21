У мальовничому Святогірську на Донеччині починають будувати олімпійську базу, завдяки якій спортсмени матимуть чудові умови для тренувань, а місто на берегах Сіверського Дінця отримає додаткові робочі місця, можливості для розвитку туризму й поповнення бюджету. За словами директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації Володимира Мицика, нову спортивну базу використовуватимуть для тренувань, відновлення здоров’я та проведення різноманітних змагань.
Будівництво сучасної бази фінансуватимуть за рахунок субвенції з обласного та державного бюджетів, а також із залученням коштів міжнародних організацій. Нині готують проектну документацію, яка передбачає провести відповідні роботи за три роки у три етапи. На першому з них зведуть адміністративний та житловий корпуси, а також універсальний ігровий зал і зали для спортивної гімнастики, боксу, важкої атлетики, різних видів боротьби. Згодом тут з’явиться критий басейн розміром 74х25 метрів на 10 доріжок, вишки, тренажерний зал. А потім будівельники візьмуться за легкоатлетичний стадіон, футбольне поле з трибунами на п’ять тисяч глядачів і критий легкоатлетичний манеж. Увесь комплекс планують розташувати на ділянці понад 20 гектарів. Відповідно до проекту, замовник олімпійської бази — Святогірська міська рада, а проект щодо землеустрою розроблятиме департамент сім’ї, молоді та спорту Донецької ОДА.
«В обласному бюджеті передбачено субвенцію 200 тисяч гривень на розроблення детального плану будівництва. Після створення кошторисної документації буде оголошено тендер на проведення робіт. Громадськість має контролювати цей процес, зокрема дотримання графіка проведення робіт і норм», — каже директор департаменту Володимир Мицик.