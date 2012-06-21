Знайти місце у своїх офісах для книжкової полиці, а також частково наповнити їх виданнями, які вони збирали й читали самі, пропонують ініціатори акції городянам Сєверодонецька. Громадські активісти вже зібрали бібліотеку, книжками з якої готові поділитися з іншими, і вважають, що так вдасться залучити до читання велику кількість людей.
«Люди стали менше читати книжок. Увагу відвертають різні портативні пристрої, соціальні мережі, — каже координатор проекту Тетяна Вергун. — За даними Київського міжнародного інституту соціології, у 2018 році 60% дорослого населення не прочитало жодної книжки — ані друкованої, ані електронної. Ми хотіли б привернути увагу до цієї проблеми».
Ініціативу вже підтримали громадські організації «Медіапростір Україна», «Луганський прес-клуб» та «CityHub».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»